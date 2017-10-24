T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şırnak'ta çekicide 66 kilo eroin ele geçirildi

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-  ŞIRNAK'ta, polisin bir araç çekicisinde yaptığı aramada 66 kilo 957 gram eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

24 Ekim 2017 14:14

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-  ŞIRNAK\'ta, polisin bir araç çekicisinde yaptığı aramada 66 kilo 957 gram eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 21 Ekim saat 01.00 sıralarında terörün finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi maksadıyla operasyon gerçekleştirildiği belirtilerek, şöyle denildi:
\"Şırnak il merkezi Uludere’den giriş noktasında 2006 model beyaz renkli MAN marka çekici ve bu çekiciye bağlı dorsenin durumundan şüphelenilmesi üzerine yapılan kontrolde \'Asena\' isimli narkotik dedektör köpeği aracın ön taraf çekici kısmına tepki vermiştir. Bunun üzerine gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında Cumhuriyet Savcısından alınan yazılı talimata istinaden yapılan aramada toplam 66 kilo 957,87 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak araç şoförü ve yolcu koltuğunda oturan 2 şahıs Türk Ceza Kanunu 188 kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan mevcutlu olarak gözaltına alınmış, şahısların şube müdürlüğümüzde yapılan üst aramasında üzerlerinden çıkan toplam 6 bin 500 dolar ve bin 395 TL paraya el konulmuştur. Şüpheli şahıslar TCK 188 kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan mevcutlu olarak çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır.\"

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sekvan KÜDENŞIRNAK DHAValiliktenEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüEkimUluderedenMANBununCumhuriyet SavcısındanKonuTürk Ceza KanunuTLTCK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24