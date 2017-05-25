Şırnak’ta çatışma; bir polis şehit oldu

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi Kato Dağı bölgesinde, güvenlik güçleriyle PKK’lılar arasında çıkan çatışmada 1 Özel Harekat polisi şehit oldu, 2'si de yaralandı.

Beytüşşebap İlçesi yakınlarındaki Kato Dağı bölgesinde 19 Nisan'dan beri devam eden operasyonlar kapsamında, bugün akşam saatlerinde, güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çatışma çıktı.

Açılan ilk ateşte 3 Özel Harekat polisi yaralandı.

Yaralı polisler, helikopterle bölgeden alınarak Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na getirildi.

Burada hazır bekleyen ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polislerden biri, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.