Şırnak ve Hakkâri'de 2 asker şehit oldu biri ağır 7 asker yaralı

Şırnak'ta güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit olurken, 3 asker yaralandı. Hakkâri'de ise Dağlıca bölgesinde PKK'lılara yönelik gerçekleştirilen operasyonda yaşanan patlamada 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Şırnak'taki çatışmada yaralanan askerlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şırnak'ta hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması ve PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için 14 Mart'tan itibaren uygulanan sokağa çıkma yasağı ile operasyonlar devam ediyor. Operasyonların sürdüğü Cumhuriyet Mahallesi'nde bugün güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada 4 asker yaralandı. Ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 1 uzman çavuş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı 3 askerin tedavisi ise devam ediyor.



Güvenlik güçleri Cumhuriyet Mahallesi ile Bahçelievler mahallelerinde yoğunlaştırdıkları operasyonlarını sürdürüyor. Belirlenen bombalı tuzaklı barikatları imha etmek için top atışları yapıyor. Top atışlarının yapıldığı bölgelerden sık sık silah ve patlama sesleriyle dumanlar yükseliyor.

Nedeni bilinmeyen patlama!





Genelkurmay Başkanlığı Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde meydana gelen patlamada 1 askerin şehit olduğunu 4 askerinde yaralandığını bildirdi.



Genelkurmay Başkanlığının resmi internet sitesinden saat 16.00 da yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"12 Nisan 2016 Salı günü Hakkâri Dağlıca bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü hedeflerinin ateş altına alınması esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlama sonucunda kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere dört kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine devam edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz.Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

