Şırnak'ta çatışma: 3 asker yaralı

T24 - Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde güvenlik güçlerine pusu kuran PKK'lı teröristlerin açtığı ateşte ilk bilgilere 3 asker yaralandı. Diğer askerlerin anında karşılık vermesiyle çıkan çatışma sürüyor.



Beytüşşebap' yakınlarında İkinci Mevkii adı verilen bölgede PKK'lı teröristler güvenlik güçlerine pusu kurdu. Pusuda bulunan teröristler saat 22.00 sıralarında bölgeden geçiş yapan güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Açılan ilk ateşte ilk bilgilere göre 3 asker yaralandı. Diğer askerlerin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Bölgeye askerler sevkedilerek teröristler yoğun ateş altına alındı. Gecenin karanlığından faydalanıp dağlık alana kaçmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların yer yer sürdüğü bildirildi.



Bu arada Beytüşşebap Jandarma Komutanlığı'ndan Kato Dağı'nda bulunduğu belirlenen bir grup terörist de yoğun top ateşi altına alındı. Top sesleri ilçe merkezinden duyuldu. Çatışmada yaralanan 3 asker Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Durumları hakkında henüz bilge alınmayan askerlerin helikopterle Şırnak Asker Hastanesi'ne sevk edileceği öğrenildi.







