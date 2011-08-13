Şırnak'ta çatışma: 3 asker şehit

T24

Beytüşşebap yakınlarındaki 1’inci ve 2’inci köprü mevkii arasındaki Ayvalık bölgesinde akşam saatlerinde görevden dönen askerlere PKK’lı teröristler tarafından pusu kurularak uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Askerlerin anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı.Teröristlerin açtığı ilk ateşte ağır yaralanan 3 asker şehit oldu. Çatışma sürerken, bölgeye başta Beytüşşebap olmak üzere çevredeki birliklerden takviye askerler sevkedildi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta 3 askerin şehit olması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e başsağlığı diledi.



Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Erdoğan'ın gönderdiği mesajda, Orgeneral Özel'e üzüntülerini bildirdiği ifade edildi.