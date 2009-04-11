Şırnak'ta çatışma, 2 şehit

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, Şırnak yakınlarında bir grup PKK'lı terörist ile sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada 2 güvenlik görevlisi şehit oldu.



Şırnak'ın Merkez İlçesi dağlık arazi kesiminde, bir grup PKK'lı terörist ile dün saat 20.20'de 'Sıcak temas' sağlandı. Çıkan çatışmada 2 güvenlik görevlisi şehit olurken, bölgeye takviye timler sevk edildi.



Uludere İlçesi'nin dağlık arazi kesiminde de çıkan bir başka çatışmada ise 1 güvenlik görevlisi yaralandı.