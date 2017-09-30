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Şırnak’ta çatışma: 2 asker yaralı

ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK'ın Best-Dereler bölgesinde, güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 2 asker yaralandı

30 Eylül 2017 21:44

ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK\'ın Best-Dereler bölgesinde, güvenlik güçleriyle PKK\'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 2 asker yaralandı.
Şırnak\'ta dün, 5 teröristin ölü, 1 teröristin ise sağ ele geçirildiği Best-Dereler bölgesinde bugün arazi arama- tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine, PKK\'lı teröristlerce ateş açıldı. Açılan ilk ateşte 2 asker yaralandı. Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Yaralı askerler, çatışma bölgesinden helikopterle alınarak, 23\'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı\'na getirildi. Burada hazır bekletilen ambulanslarla da yaralılar, Şırnak Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Çatışmanın ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla, bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi.

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