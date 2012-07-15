Şırnak'ta çatışma: 2 asker şehit

Şırnak'ta güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada 1 asker PKK'nın açtığı ateş sonucu, 1 asker de çatışma sırasında kayalıklardan düşerek şehit oldu.

Şırnak’ın Uludere ile Beytüşşebap ilçeleri arasında bulunan Kel Mehmet Dağları’nda akşam saatlerinde Bolu Komando Tugay Komutanlığı’dan bölgeye giden birlikler PKK’lılara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda PKK'lılarla sıcak temas sağlanınca çatışma çıktı.

Çatışmada, piyade uzman çavuş Hasan Ezi PKK'lının açtığı ateş sonucu, piyade uzman çavuş Cevdet Özdemir de kayalıklardan düşerek şehit oldu. Bölgede çatışmaların yer yer sürdüğü bildirilirken, kobra helikopterler PKK'lıların bulunduğu alanları bombaladı. Operasyon bölgesine helikopterlerle jandarma özel harekat timleri indirildi. Şehit olan 2 askerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Asker Hastanesi’ne gönderildi.