Şırnak'ta çatışma; 1 şehit, 2 yaralı

Genelkurmay Başkanlığı bugün Şırnak’taki Elmalı Tepe Üs Bölgesine PKK’lılar tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1 askerin şehit olduğunu 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle;

"22 Haziran 2016 Çarşamba günü Şırnak’ta Elmalı Tepe Üs Bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan silahlı saldırı sonucu biri ağır olmak üzere, üç kahramansilah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bir kahraman silah arkadaşımız kurtarılamayarak saat 11.55’te şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu alçakça saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz."