Şırnak'ta çatışma; 1 korucu şehit oldu

Şırnak merkeze bağlı Yeniaslanbaşlar Jandarma Karakolu'na PKK’lıların düzenlediği saldırı sonrası çıkan çatışmada, 1 köy korucusu şehit olurken, 1 PKK’lı da etkisiz hale getirildi.

Siirt'in Eruh İlçesi yolu üzerinde bulunan ve Şırnak'a 19 kilometre uzaklıkta bulunan Yeniaslanbaşlar Jandarma Karakolu'na dün gece saat 01.00 sıralarında PKK'liler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Karakolda görevli askerlerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışma sonrasında PKK'lılar çekilerek kaçmaya çalıştı. Saldırı sonrası kaçan PKK'lileri yakalanarak, etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonda kıskaca alınan PKK'lılar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada, bir köy korucusu ağır yaralanırken, bir PKK'lı da etkisiz hale getirildi. Ağır yaralanan köy korucusu, tedavi amacıyla getirildiği Şırnak Asker Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.