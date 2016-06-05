T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şırnak'ta çatışma; 1 korucu şehit oldu

Gece saatlerinde uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 1 PKK'lı etkisiz hale getirildi

05 Haziran 2016 14:05

Şırnak merkeze bağlı Yeniaslanbaşlar Jandarma Karakolu'na PKK’lıların düzenlediği saldırı sonrası çıkan çatışmada, 1 köy korucusu şehit olurken, 1 PKK’lı da etkisiz hale getirildi.

Siirt'in Eruh İlçesi yolu üzerinde bulunan ve Şırnak'a 19 kilometre uzaklıkta bulunan Yeniaslanbaşlar Jandarma Karakolu'na dün gece saat 01.00 sıralarında PKK'liler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Karakolda görevli askerlerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışma sonrasında PKK'lılar çekilerek kaçmaya çalıştı. Saldırı sonrası kaçan PKK'lileri yakalanarak, etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonda kıskaca alınan PKK'lılar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada, bir köy korucusu ağır yaralanırken, bir PKK'lı da etkisiz hale getirildi. Ağır yaralanan köy korucusu, tedavi amacıyla getirildiği Şırnak Asker Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. 

  

ETİKETLER

ŞırnakÇatışmaYeniaslanbaşlar Jandarma KarakoluPKKKöy Korucusu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24