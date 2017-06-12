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Şırnak'ta çatışma; 1 asker ve 2 korucu yaralı

Bölgede operasyon başlatıldı

12 Haziran 2017 03:05

Şırnak'ın Cudi Dağı Kemerli Köyü mevkisinde güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonda PKK’lılar tarafından uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 1 asker ile 2 güvenlik korucusu yaralandı.

Şırnak'ın Cudi Dağı Kemerli Köyü mevkisinde arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik görevlilerine, PKK'lılar tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada 1 asker ile 2 güvenlik korucusu yaralandı.

Yaralılar, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.  (DHA)

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