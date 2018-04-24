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Şırnak'ta bombalı tuzak; 1 şehit

Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı

24 Nisan 2018 13:28

Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Soru Tepe mevkisinde dün terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan, "Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Fesli Operasyonu" kapsamında sabah saatlerinde PKK'lıların önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin ağır yaralandığı bildirildi.

Yaralanan askerin kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen şehit düştüğü belirtilen açıklamada, bölgede operasyonun sürdüğü ifade edildi.

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