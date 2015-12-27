Şırnak'ta bombalı saldırı; 3 şehit

Şırnak'ın Cizre ilçesinde devam eden operasyonlarda seyir halindeki zırhlı aracın geçişinde meydana gelen patlamada 3 uzman çavuş şehit oldu, 1 polis ve 1 uzman çavuş yaralandı.

İHA'da yer alan bilgiye göre, sokağa çıkma yasağının devam ettiği Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik kuvvetleri tarafından başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Operasyonlarda PKK'lılarca döşenen patlayıcının zırhlı araç geçişinde patlaması sonucu 3 güvenlik görevlisinin şehit olduğu belirtildi. Patlama sırasında 1 polis ve 1 uzman çavuşun yaralandığı öğrenildi.

Konuya ilişkin olayak Genelkurmay'dan yapılan açıklama şöyle:

27 Aralık 2015 tarihinde Şırnak İli Cizre İlçesi Nur Mahallesinde devam eden operasyonda, saat 14.40’ta Zırhlı Kobra Aracının geçişi sırasında Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca önceden yerleştirilen El Yapımı Patlayıcı düzeneğinin patlatılması sonucu üç Kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri polis olmak üzere iki Kahraman silah arkadaşımız hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan Kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Genelkurmay Başkanlığı, Cizre'de süren operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. 148 PKK'lının öldürüldüğü belirtilen açıklamada çok sayıda silah ve mühimmat'ın da ele geçirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesindeki 'Önemli Yurtiçi Olaylar' bölümünde 26 Aralık gününe ait bilgiler şöyle:

* Şırnak / Cizre’de devam eden operasyonda; üç Bölücü Terör Örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 148’dir.)

* Şırnak / Silopi’de devam eden operasyonda; bir RPG-7 Roketatar, dört av tüfeği, üç dürbün, bir dürbünlü tüfek ele geçirilmiş, 13 El Yapımı Patlayıcı imha edilmiş ve iki hendek kapatılmıştır.

* Diyarbakır / Sur’da devam eden operasyonda, bir Bölücü Terör Örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş, iki El Yapımı Patlayıcı imha edilmiş, bir barikat yıkılmıştır.

* Mardin / Dargeçit’te devam eden operasyonda; beş Bölücü Terör Örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş, bir Bixi Makinalı Tüfek, üç Piyade Tüfeği, bir Roketatar, 19 şarjör, altı el bombası, beş roket mühimmatı, muhtelif cins ve miktarda 513 adet hafif silah fişeği, bir dürbün, iki el telsizi, bir cep telefonu, bir ses kayıt cihazı, iki flash bellek ve 33 pil ele geçirilmiştir.