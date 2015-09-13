Şırnak ve Diyarbakır'da saldırı; 3 polis şehit, 6 polis yaralı!

Şırnak'ta uygulama yapan polis ekibine bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Olayda 2 polis memuru şehit oldu, 5 polis memuru yaralandı. Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde ise hendekleri kapatmaya giden polis ekibine roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis yaralandı.

Şırnak-Uludere karayolunun 2'nci kilometresinde uygulama yapan polis ekibine saat 05.30 sıralarında iddiaya göre PKK mensupları bomba yüklü araçla saldırı yaptı. PKK'lılar bombalı saldırının ardından uzun namlulu silahlarla ateş açarken, güvenlik güçleri anında karşılık verdi.



hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre olayda 2 polis memuru şehit oldu, 5 polis memuru yaralandı. Yaralılar, Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Saldırının ardından kaçan PKK'lıların yakalanması için hava destekli operasyon başlatıldı. 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'ndan kalkan Kobra helikopterleri PKK'lıların kaçış güzergahını ateş altına aldı.



Saldırıyı gerçekleştiren 2 PKK'lının etkisiz hale getirildiği bildirilirken hava destekli operasyon sürüyor.

Silvan'da roketatarlı saldırı; bir polis şehit oldu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iddiya göre PKK'lılar tarafından polise düzenlenen saldırıda, bir polis memuru şehit oldu bir polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Silvan ilçesinde PKK'nın gençlik yapılanması tarafından açılan hendekleri kapatmak için mahalle arasına giren zırhlı polis kepçesine roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda kepçe operatörü polis memuru şehit oldu, bir polis memuru yaralandı.

Saldırından sonra çok sayıda polis memuru olay yerine sevk edildi.