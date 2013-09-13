T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şırnak'ta bomba yüklü araç ve canlı bomba alarmı

Şırnak jandarma istihbarat birimlerinin, il merkezi ve ilçelerdeki güvenlik güçlerine bir yazı göndererek, bomba yüklü olduğu belirtilen bir aracın plakasını bildirdi

13 Eylül 2013 14:19

Jandarma istihbarat birimleri, Şırnak bölgesindeki güvenlik güçlerini, bomba yüklü olduğu belirtilen Siirt plakalı bir araç konusunda uyardı. Araçta bulunan bir kişinin de canlı bomba olma ihtimali üzerinde duruluyor.
 
Siirt plakalı aracın Şırnak bölgesinde bulunduğu kaydedilen uyarıda, aracın görülmesi halinde bomba yüklü olduğu için hemen müdahale edilmemesi ve ilgili birimlere haber verilmesi istendi.
 
 

Canlı bomba ihtimali

 
 
Güvenlik güçlerinin çok dikkatli dikkatli olması istenen istihbarat notunda, aracın içerisinde bulunan bir kişinin de canlı bomba olduğu kaydedildi.

ETİKETLER

şırnakaskeraraçbombaalarmuyarıjandarmavalilikcanlı bomba

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24