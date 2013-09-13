Şırnak'ta bomba yüklü araç ve canlı bomba alarmı

Jandarma istihbarat birimleri, Şırnak bölgesindeki güvenlik güçlerini, bomba yüklü olduğu belirtilen Siirt plakalı bir araç konusunda uyardı. Araçta bulunan bir kişinin de canlı bomba olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Siirt plakalı aracın Şırnak bölgesinde bulunduğu kaydedilen uyarıda, aracın görülmesi halinde bomba yüklü olduğu için hemen müdahale edilmemesi ve ilgili birimlere haber verilmesi istendi.

Canlı bomba ihtimali

Güvenlik güçlerinin çok dikkatli dikkatli olması istenen istihbarat notunda, aracın içerisinde bulunan bir kişinin de canlı bomba olduğu kaydedildi.