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Şırnak'ta boğazına kurşun isabet eden genç hayatını kaybetti

Polis ve göstericiler arasında çatışma çıkan Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan 17 yaşındaki Ahmet İrtegün hayatını kaybetti

28 Ağustos 2015 04:22

Şırnak'ta düzenlenen gösteriye polis saldırısıyla başlayan çatışmada boğazına kurşun isabet eden Ahmet İrtegün (17) adlı çocuk yaşamını yitirdi.

DİHA'nın haberine göre, Şırnak'ın Yeşilyurt Mahallesi'nde gösteri düzenleyen bir grupla polis arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında mahallede bulunan Ahmet İrtegün (17) adlı çocuk yaralandı. Boğazına kurşun isabet eden İrtegün, aranan ambulansın güvenlik gerekçesiyle mahalleye gelmemesi üzerine ailesi tarafından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan İrtegün, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

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