-ŞIRNAK'TA BİR UZMAN ERBAŞ YARALANDI ANKARA (A.A) - 07.10.2010 - Şırnak'ta teröristlerin döşediği mayının patlaması sonucu bir uzman erbaşın yaralandığı bildirildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Şırnak'ın Namazdağı bölgesinde, güvenlik güçlerince bugün 02.25'te yapılan faaliyet esnasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilmiş bir el yapımı mayın patladı. Patlama sonucu yaralanan uzman erbaş, asker hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Tunceli'nin Hozat ilçesi Kızılmezra mevkisinde de güvenlik güçlerince dün 06.50'de yapılan faaliyet esnasında, bölücü terör örgütü mensupları tarafından 1 kilogram 200 gr amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış ve araziye gizlenmiş bir el yapımı mayın bulundu. El yapımı mayın yerinde imha edildi.