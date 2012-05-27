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Şırnak'ta bir teğmen şehit oldu!

Çakırsöğüt Jandarma Tugayı'na bağlı askerler ile bir grup PKK'lılar arasında çatışma çıktı

27 Mayıs 2012 19:58

 

Şırnak'taki Besta Bölgesi'nde güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada, 1 teğmen şehit oldu. Bölgedeki operasyon hava destekli olarak sürdürülüyor.
 
Besta Bölgesi'nde bugün öğle saatlerinde bölgede arazi arama ve tarama faaliyetini sürdüren Çakırsöğüt Jandarma Tugayı'na bağlı askerler ile bir grup PKK'lılar arasında çatışma çıktı.
 
Güvenlik güçlerinin 'Teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada Çakırsüğüt Jandarma Tugayı'nda görevli 1 Jandarma Teğmen şehit oldu. Bölgedeki operasyonun hava destekli olarak devam ettiği belirtildi.

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