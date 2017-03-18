Şırnak’ta beş ayrı göreve tek kayyım

Şırnak’ta vali yardımcılığı, belediye başkanlığı, Kumçatı Belde Belediyesi başkanlığı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğini bir arada yapan Bedirhanoğlu, son olarak Balveren Belde Belediyesi'ne kayyım olarak atandı.

Şırnak Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu, dün akşam Balveren Belde Belediyesi'ne kayyım olarak atandı.

Halihazırda Şırnak Belediyesi, Kumçatı Belde Belediyesi ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinde de kayyım olarak görev yapan Bedirhanoğlu kentteki beşinci görevi üstlenmiş oldu.

dihaber’in haberine göre, kentte beş ayrı görevi elinde bulunduran Bedirhanoğlu, Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) yönetimi döneminde kurulan kadın kurumlarını kapatmak ve işçileri işten atmakla gündeme gelmişti.

Siirt’te de kayyım

Siirt’in Baykan ilçesi Atabağı (Comanî) Belde Belediyesi Eş Başkanı Muammer Canbulat, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı. Canbulat’ın yerine kayyım atandı.

Şubat 2017 itibariyle, tutuklu DBP belediye eş başkanı sayısı 75 iken, 65 DBP’li belediyeye kayyum atandı.

Turan Bedirhanoğlu hakkında

1984’te Bitlis’te doğdu. 2006’da İstanbul Üniversitesi SBF Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüzüncü Yıl Üniversitesinde ‘Türk ve Osmanlı Bürokrasisi’ hakkında Yüksek Lisans çalışmasını tamamladı.

Ordu ili Çatalpınar ve Çaybaşı ilçelerinde Kaymakam Vekilliği yaptı. 2014’te Şırnak Vali Yardımcısı olarak atandı.