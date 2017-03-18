T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şırnak’ta beş ayrı göreve tek kayyım

Şırnak Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu, dün akşam Balveren Belde Belediyesi'ne kayyım olarak atanmasıyla beşinci görevini üstlenmiş oldu

18 Mart 2017 18:43

Şırnak’ta vali yardımcılığı, belediye başkanlığı, Kumçatı Belde Belediyesi başkanlığı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğini bir arada yapan Bedirhanoğlu, son olarak Balveren Belde Belediyesi'ne kayyım olarak atandı.

Şırnak Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu, dün akşam Balveren Belde Belediyesi'ne kayyım olarak atandı.

Halihazırda Şırnak Belediyesi, Kumçatı Belde Belediyesi ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinde de kayyım olarak görev yapan Bedirhanoğlu kentteki beşinci görevi üstlenmiş oldu.

dihaber’in haberine göre, kentte beş ayrı görevi elinde bulunduran Bedirhanoğlu, Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) yönetimi döneminde kurulan kadın kurumlarını kapatmak ve işçileri işten atmakla gündeme gelmişti.

 

Siirt’te de kayyım

 

Siirt’in Baykan ilçesi Atabağı (Comanî) Belde Belediyesi Eş Başkanı Muammer Canbulat, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı. Canbulat’ın yerine kayyım atandı.

Şubat 2017 itibariyle, tutuklu DBP belediye eş başkanı sayısı 75 iken, 65 DBP’li belediyeye kayyum atandı.

 

Turan Bedirhanoğlu hakkında

 

1984’te Bitlis’te doğdu. 2006’da İstanbul Üniversitesi SBF Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüzüncü Yıl Üniversitesinde ‘Türk ve Osmanlı Bürokrasisi’ hakkında Yüksek Lisans çalışmasını tamamladı.

Ordu ili Çatalpınar ve Çaybaşı ilçelerinde Kaymakam Vekilliği yaptı. 2014’te Şırnak Vali Yardımcısı olarak atandı. 

ETİKETLER

Turan BedirhanoğluşırnakbelediyekayyımKumçatı Belde Belediyes

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24