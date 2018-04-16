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Şırnak'ta askeri üsse saldırı: 3 şehit

Saldırıda 1 askerin de yaralandığı bildirildi

16 Nisan 2018 12:59

Şırnak Bestler-Dereler Kuyutepe üs bölgesine saldırıda; 3 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bestler Dereler bölgesinde konuşlandırılan Kuyu Tepe Üs bölgesine PKK’lılar tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 3 asker şehit olurken, 1 asker ise yaralandı. Askerlerin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. 

Şehit olan askerler ve yaralı asker bölgeden helikopterle alınarak Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. 

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