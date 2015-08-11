Şırnak’ta askeri birliğe saldırı: 1 asker hayatını kaybetti

Şırnak-Güçlükonak karayolu Gabar Dağı eteklerinde bulunan 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Akdizgin Karakolu dün gece saat 00:20 sıralarında PKK'lı olduğu öne sürülen bir grup tarafından saldırıya uğradı. Yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 1 asker şehit oldu.

Çatışma sonrası bölgeye asker ve ateş desteği gönderildi.

Şırnak 23. Jandarma Tümen Komutanlığı'ndan kalkan 2 atak PKK'lı olduğu öne sürülen saldırganların muhtemel kaçış noktalarını yoğun ateş altına aldı. Bölgede hava destekli operasyon başladığı öğrenildi. Gece boyunca Şırnak Merkezde hava hareketliliği yaşandı.