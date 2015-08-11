T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şırnak’ta askeri birliğe saldırı: 1 asker hayatını kaybetti

Çatışma sonrası bölgeye asker ve ateş desteği gönderildi

11 Ağustos 2015 12:34

Şırnak-Güçlükonak karayolu Gabar Dağı eteklerinde bulunan 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Akdizgin Karakolu dün gece saat 00:20 sıralarında PKK'lı olduğu öne sürülen bir grup tarafından saldırıya uğradı. Yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 1 asker şehit oldu.

Çatışma sonrası bölgeye asker ve ateş desteği gönderildi.

Şırnak 23. Jandarma Tümen Komutanlığı'ndan kalkan 2 atak PKK'lı olduğu öne sürülen saldırganların muhtemel kaçış noktalarını yoğun ateş altına aldı. Bölgede hava destekli operasyon başladığı öğrenildi. Gece boyunca Şırnak Merkezde hava hareketliliği yaşandı.

ETİKETLER

askerpkksaldırışehitşırnak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24