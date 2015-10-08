Şırnak'ta askeri araç devrildi: 13 yaralı

Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde askeri zırhlı aracın kontrolden çıkıp devrilmesiyle meydana gelen kazada 13 asker yaralandı.
Yaralılar helikopterle götürüldükleri Şırnak Asker Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Şırnak'ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesi yakınlarında meydana geldi. Terhis olan ve izne çıkan askerleri taşıdığı belirtilen Kirpi adı verilen zırhlı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkıp devrildi. Kazada araçta bulunun bulunan 13 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle götürüldükleri Şırnak Asker Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılardan 1 askerin durumunun ağır olduğ öğrenildi.