T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şırnak'ta askere roketatarlı saldırı

Saldırıda ölen ya da yaralan olmadı

08 Eylül 2015 18:41

Şırnak'ın Güçlükonak İlçesi Kaletepe Üs Bölgesi'ne dün gece PKK'lılar tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi.

Askerlerin de karşılık vermesiyle çıkan çatışmada ölen ya da yaralanan olmadı. Güçlükonak İlçesi Fındık Tabur Komutanlığı Kaletepe Üs Bölgesi'ne dün gece bir grup PKK'lı roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Askerlerin de anında karşılık vermesiyle bir süre çatışma yaşandı. Çatışmada ölen ya da yaralanan olmadı. Yoğun ateş altında kalan PKK'lılar dağlık alana kaçtı. PKK'lıların kaçtıkları bölgelere havan atışı gerçekleştirildi.  

 

ETİKETLER

askerroketatarlı saldırıpkkölenyaralıyok

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24