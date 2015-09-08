Şırnak'ta askere roketatarlı saldırı

Şırnak'ın Güçlükonak İlçesi Kaletepe Üs Bölgesi'ne dün gece PKK'lılar tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi.

Askerlerin de karşılık vermesiyle çıkan çatışmada ölen ya da yaralanan olmadı. Güçlükonak İlçesi Fındık Tabur Komutanlığı Kaletepe Üs Bölgesi'ne dün gece bir grup PKK'lı roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Askerlerin de anında karşılık vermesiyle bir süre çatışma yaşandı. Çatışmada ölen ya da yaralanan olmadı. Yoğun ateş altında kalan PKK'lılar dağlık alana kaçtı. PKK'lıların kaçtıkları bölgelere havan atışı gerçekleştirildi.