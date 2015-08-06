Şırnak'ta askere ait minibüs kaçırıldı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde askere gıda maddesi taşıdığı iddia edilen bir minibüs kaçırıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Beytüşşebap'tan Kato Dağı'na giden karayolu saat 14.00 sıralarında bir grup PKK’lı tarafından kesildi. İlçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan İkinci Köprü mevkiinde yol kesen PKK’lılar askere gıda maddesi taşıdığı iddia edilen bir minibüse el koydu. Minibüsteki gıda maddelerini durdurdukları araçlardaki vatandaşlara dağıtan PKK’lılar, daha sonra ismi henüz belirlenemeyen şoförü serbest bıraktıktan sonra minibüsü binerek Kato Dağı'na doğru götürdü.

Yolun çift taraflı trafiğe kapatılması nedeniyle yolda biriken yaklaşık 150 aracın geçişine 3 saat sonra izin verilirken, minibüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.