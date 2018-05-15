Şırnak'ta ABD ve İsrail protesto edildi

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ta, ABD\'nin İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv\'den Kudüs\'e taşıması ve İsrail güçlerince Gazze\'de Filistinli eylemcilere ateş edilerek onlarca kişinin öldürülmesi basın açıklaması ile protesto edildi.

ABD\'nin İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv\'den Kudüs\'e taşıması ve İsrail güçlerince Gazze\'de protestocu kalabalığa ateş açılıp Filistinli onlarca kişinin öldürülmesi ve binlerce kişinin yaralanmasına tepkiler sürüyor. Şırnak\'ta, Ak Parti İl Başkanlığı öncülüğü\'nde bir araya gelen çok sivil toplum kuruluşu temsilci ve üyeleri basın açıklaması yaptı. \"Filistin\'e selam, direnişe devam\", \"Katil ABD, Ortadoğu\'dan defol\" ve “Kahrolsun İsrail\" sloganlarının atıldığı basın açıklamasında Türk bayrağını taşıyan protostocular ABD ve İsrail\'i protesto etti.

Toplanan kalabalık adına basın açıklamasını yapan Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa İlter, ABD\'nin büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımasını, İslam\'ın ilk kıblesi, kadim Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Bu girişimin kendileri için yok hükmünde olduğunu, ABD\'nin bu girişimiyle BM\'yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını gösterdiğini söyleyen İlter, \"Bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil, açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. Kudüs\'ün, gerek Birleşmiş Milletler gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan özenle kaçınılması gerekirken, üstelik BM Genel Kurulu\'nun ve İslam İş Birliği Teşkilatı\'nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD\'nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim Ortadoğu\'da kan ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir\" dedi.

Filistinlilerin şehit edilmesini medyadan ağlayarak izelediklerini belirten Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa İlter, şunları kaydetti:

\"Geçtiğimiz aylarda İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu\'nda alınan kararlara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin, onurlu davalarını savunurken İsrail\'in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak medyada takip ettik. ABD ve İsrail\'in, coğrafyamızın gözbebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs\'ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsrail\'e, böyle devam etmesi halinde, eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Müslümanların, Hristiyanların ve Musevilerin kendi dini ve tarihi hafızalarını muhafaza ettiği Kudüs\'te, bu dengenin bozulması çok daha büyük sorunları tetikleme potansiyeline sahiptir. Bu tehlikenin bilincinde olduğunu düşündüğümüz uluslararası arenayı ve Birleşmiş Milletler\'i zaman kaybetmeksizin bir kez daha harekete geçmeye çağırıyoruz. Türkiye, bu hukuksuzluğa karşı, dönem başkanı olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası platformlarda ve ikili temaslar vesilesiyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Müslümanlar olarak, Kudüs\'ün namusunu korumak, tarihin bize yüklediği mukaddes bir sorumluluktur. Ümmetin onuru Kudüs\'ün, bu tarz oldubittilerle işgal girişimine karşı Selahaddin Eyyubi gibi dimdik duracağız. Unutulmamalıdır ki bölgenin huzur ve istikrarı, ancak, Kudüs\'ün, çok dinli, çok dilli, çok kültürlü çoğulcu yapısı korunduğu, Kudüs barışa kavuştuğu zaman sağlanabilir. ABD\'nin içerisine düştüğü bu akıl tutulması ve izansız yaklaşım, ABD\'yi dünya kamuoyunda ve devletler arenasında yalnızlığa mahkûm ederken; işgal ve terör devleti İsrail\'in zulmüne ve işlediği suçlara da ortak etmiş; dökülen binlerce masum Filistinlinin kanında ABD\'nin de dahlini doğurmuştur.\"

ABD ve İsrail\'i protesto için toplanan kalablık daha sonra dağıldı.



FOTOĞRAFLI