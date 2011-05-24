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ŞIRNAK'TA 9 TERÖRİST TESLİM OLDU ANKARA (A.A)

24 Mayıs 2011 17:34

-ŞIRNAK'TA 9 TERÖRİST TESLİM OLDU ANKARA (A.A) - 24.05.2011 - Şırnak'ta 9 terörist teslim oldu. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki bilgiye göre, terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 9 terörist, dün Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Öte yandan Tunceli merkezdeki dağlık arazide güvenlik güçlerinin yürüttüğü faaliyet sırasında teröristlerin hazırladığı 1 el yapımı mayın bulundu.  Hakkari'nin Çukurca ilçesinin dağlık bölümünde de teröristlerce C-4 plastik patlayıcı kullanılarak hazırlanmış ve araziye tuzaklanmış 1 el yapımı mayın ele geçirildi.

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