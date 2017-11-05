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Şırnak'ta 9 terörist, hava operasyonu ile etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK Valiliği, Bestler- Dereler bölgesinde bugün düzenlenen operasyonda, 9 PKK'lı terörist, yakın hava desteği ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı

05 Kasım 2017 13:27

ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK Valiliği, Bestler- Dereler bölgesinde bugün düzenlenen operasyonda, 9 PKK\'lı terörist, yakın hava desteği ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Şırnak Valiliği\'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
\"İlimiz Bestler Dereler bölgesinde 4 Kasım 2017 tarihinde başlayan Şehit İstihbarat Binbaşı Koray Onay operasyonu kapsamında, 5 Kasım 2017 tarihinde Uğur Tepe Bölgesinde tespit edilen 9 kişilik terörist grup, icra edilen yakın hava desteği ile etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar aralıksız olarak devam etmektedir.\"

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