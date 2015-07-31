Şırnak'ta 9 alan Geçici Güvenlik Bölgesi ilan edildi

Şırnak Valiliği, son zamanlarda halkın güvenliğini sağlamak gerekçesiyle toplam 9 bölgenin Geçici Güvenlik Bölgesi ilan edildiğini bildirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, valiliğin verdiği koordinatlarda, Bestler-Dereler, İncebel Dağları, Faraşin Bölgesi, Altın Dağları ve Cudi Dağında PKK mezarlıkları bulunuyor.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bölücü terör örgütüne ait sözde mezarlıkların etrafında bulunan müştemilatın yıkılması ve sözde mezarlıkların yakınında bulunan teröristlerin etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilecek operasyonlar esnasında vatandaşların zarar görmesini önlemek ve bölgede güvenlik güçlerimize hareket serbesti sağlamak için sözde mezarlıkların yer aldığı 5 bölge, Valiliğimizce 15 gün, müteakiben Bakanlar Kurulu Kararı ile 6 ay süre ile Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir” denildi.

Valiliğin verdiği koordinatlarda, Bestler-Dereler, İncebel Dağları, Faraşin Bölgesi, Altın Dağları ve Cudi Dağında PKK mezarlıkları bulunuyor.

Açıklamada ayrıca, “06.07.2015 tarihli ve 2015/7914 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, Uludere ilçesi Şenoba beldesinde bulunan Kureşin ve Karaçalı Tepesi 31 Mayıs-31 Ağustos 2015 tarihleri arasında, Cizre ilçesi Küpeli Dağı ve Dağlıca-Pavan Bölgesi 16 Haziran-16 Eylül 2015 tarihleri arasında toplumsal olay görünümlü terör eylemlerinin artış göstermesine ve bölücü terör örgütünün arazide üstlenmesine mani olmak, halkın can ve mal güvenliğini korumak maksadıyla geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmiştir” denildi.

Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerler şunlar:

“Kureşin Tepesi (Şenoba) 31 Mayıs - 31 Ağustos 2015, Karaçalı Tepesi (Şenoba) 31 Mayıs - 31 Ağustos 2015, Küpeli Dağı (Cizre) 16 Haziran - 16 Eylül 2015, Dağlıca-Pavan Bölgesi (Cizre) 16 Haziran - 16 Eylül 2015.”