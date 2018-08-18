Şırnak'ta 66 alan özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak’ın Beytüşşebep ve Uludereilçesinde, 66 alan özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Beytüşşebep ilçesinde bulunan Faraşin, Güneyyaka ve Mezraa bölgeleriyle ve Uludere ilçesinde bulunan Şenoba ve Meydanyaylası bölgelerinde, 66 alan 18 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Şırnak Valiliği'nce yapılan açıklamada güvenlik bölgesi gerekçesi olarak '5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11’inci maddesi ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nu gösterildi.