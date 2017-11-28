Şırnak'ta 51 genç çiftçiye 37'şer küçükbaş dağıtıldı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ta, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından, \'Genç Çiftçi Destekleme Projeleri\' kapsamında hak kazanan 51 genç çiftçiye, 35\'i koyun ve 2\'si koç olmak üzere toplam 37\'şer küçükbaş dağıtımı yapıldı. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, içinden geçilen sorunlu döneme ve terörle mücadele nedeniyle birçok yaylanın kapalı olmasına rağmen insanların hayvancılıkla uğraşmaya devem ettiğini söyledi.

\'Genç Çifti Destekleme Projeleri\' kapsamında küçükbaş almaya hak kazanan 51 çiftçi için Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü\'nde dağıtım töreni düzenlendi. Vali Mehmet Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım ve Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy\'un katıldığı törende ilk konuşmayı Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bekir Kılıç yaptı. Kılıç, şöyle dedi:

\"Genç Çifti Destekleme Projeleri\' kapsamında, hak kazanan genç çiftçilere küçükbaş koyun dağıtımı yaptıklarını belirterek, şöyle dedi:

\"2017 yılı içerisinde 21 bin 448 büyük baş, 239 bin 859 adet küçükbaşı küpeleyerek kayıt altına aldık. Büyük başta büyün işletmeleri ilkbahar ve son baharda dolaşılarak 51 bin 016 adet şap aşısı, 18 bin 430 adet çiçek aşısı ile 4 bin 711 brusella aşısı, küçük başta ise 232 bin 617 adet veba aşısı ile kedi ve köpeklerde bin 482 adet kuduz aşısı yapılmıştır.\"

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ise, söz konusu projenin Şırnak için önemli ve değerli olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Çünkü, şehrimizin ekonomisi ağırlıklı olarak hayvancılığa dayalıdır. Tarım ve hayvancılığa dayalıdır ama hayvancılığın ağırlığı çok daha fazladır. Geleneksel olarak Şırnaklı hemşerilerimiz hayvancılığı hakkıyla yapmaktadırlar. Yapmaya devam etmektedirler. İçinden geçtiğimiz bu problemli döneme rağmen, terörle mücadele nedeniyle birçok yaylamızın kapalı olmasına rağmen insanlarımız hayvancılıkla iştigal etmeye devam etmektedirler. İlimizde bugün itibari ile 1 milyon 200 bin küçük baş hayvan vardır. Bu da Türkiye\'nin küçük baş hayvan varlığının yüzde 3\'üne tekabül etmektedir. Bu olumsuz şartlara rağmen insanlarımız hayvancılığı bırakmadılar. İnşallah süreklide devam edecekler. Bu uğraş hem aile ekonomisine katkı yaptığı gibi hem de ülke ekonomisine de büyük katkılar vermektedir.\"

Vali Aktaş, Türkiye\'de et fiyatlarının oldukça yüksek olduğunu, et fiyatlarını düşürmek için Bakanlığın büyük bir uğraşı olduğunu da hatırlatarak, \"Bu fiyatları makul seviyelere indirmemiz için bizim hayvan varlığımızı bütün imkanlarımızı kullanarak arttırmamız lazım. O noktada Şırnak\'ımız büyük bir potansiyele sahip, inşallah önümüzdeki yıllarda ki, çok yakın bir sürede olacağını ümit ediyorum. Kapalı olan yaylalarımızda inşallah, terörle mücadele de istediğimiz noktalara varınca, yaylalardaki yasağı da kaldıracağız ve Şırnak insanı ülkenin ekonomisine yapacağı tarımsal ve hayvansal faaliyetler ile çok daha büyük katkılarda bulunacak\" diye konuştu.

Yapılan konuşlardan sonra hayvan desteği almaya hak kazanmış çiftçilere çekleri ve sertifikalar Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Ömer Ulusoy, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan tarafından verildi.

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