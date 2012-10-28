Şırnak'ta 5 noktaya roketatarlı saldırı: 1 polis şehit oldu

Şırnak kent merkezindeki emniyet müdürlüğü binasi ve askeri lojmanlarında aralarında bulunduğu 5 ayrı noktaya PKK'lılar tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. 1 polis şehit oldu, 3 polis yaralandı.

PKK'lıların kentteki tüm güvenlik birimlerini hedef alan saldırısı saat 17.00'de başladı. Valilik binası önündeki polis noktası, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, asker ve polis ailelerinin kaldığı Gündoğdu Mahallesi'ndeki Tekser Lojmanları ile 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na aynı anda roketatarlar ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıya, güvenlik birimleri anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Patlama seslerinin art arda duyulduğu çatışma sırasındaı Emniyet Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden dumanlar yükseldi. Çatışma sonrası 1 polis şehit olurken, 3 polisin ise yaralandığı açıklandı. Tedavi altına alınan yaralı polislerin sağlık durumları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.