T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK'ın Cudi Dağı bölgesinde devam eden operasyonda insansız hava aracı ile tespit edilen 4 terörist, yakın hava desteği ile etkisiz hale getirildi

10 Nisan 2018 02:52

ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK\'ın Cudi Dağı bölgesinde devam eden operasyonda insansız hava aracı ile tespit edilen 4 terörist, yakın hava desteği ile etkisiz hale getirildi.
Şırnak Valiliği\'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, bugün insansız hava aracı ile tesbit edilen teröristlerin, hava desteği ile etkisiz hale getirildiği belirtildi. Valilik açıklaması şöyle:
\"23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı koordinesinde, teröristleri imha etmek maksadıyla; Şırnak\'ın Cudi Dağı bölgesinde, 4 Nisan 2018 tarihinde başlatılan Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker operasyonu kapsamında, 9 Nisan 2018 tarihinde saat 22.10’da İHA ile tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubu sağlanan yakın hava desteği ile etkisiz hale getirilmişlerdir. Operasyon başladığı tarihten bu güne kadar toplam 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker operasyonu genişletilerek, azim ve kararlılıkla devam etmektedir.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHACudi DağıValiliğiValilikPiyade Tümen KomutanlığıDağıNisanPiyade Kurmay Albay Gökhan Peker operasyonuOperasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24