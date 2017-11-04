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Şırnak'ta 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'taki  Bestler-Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda İnsansız Hava Aracı'yla (İHA) sığınaklara girdikleri tespit edilen 4 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi

04 Kasım 2017 16:25

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'taki  Bestler-Dereler bölgesinde terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda İnsansız Hava Aracı\'yla (İHA) sığınaklara girdikleri tespit edilen 4 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Şırnak Valiliği bugün Bestler-Dereler Bölgesi Miren Tepe mevkiinde bölücü terör örgütü mensuplarına ait sığınak bulunduğu bilgisi alındığını bildirdi. Açıklamada, \"İHA ile sığınağa giriş çıkış yaptığı tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubu saat 11.48’de icra edilen hava destekli operasyon ile etkisiz hale getirilerek sığınak imha edilmiştir. Bölgede operasyonlar aralıksız olarak devam etmektedir\" denildi. 

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