Şırnak'ta 3 madenci hayatını kaybetti

Cudi Dağı eteklerinde bulunan Toptepe Köyü kırsalındaki özel bir şirkete ait kömür ocağında saat 15.20 sıralarında göçük meydana geldi. İşçilerden Emin Baysal, kardeşi Ahmet Baysal ve Selahattin Uçar toprak altında kaldı.

Anadolu Ajansı haberine göre üç işçinin cansız bedenlerine madenciler tarafından oluşturulan kurtarma ekibi ulaştı.

Haberin ayrıntıları şöyle:

İşçileri kurtarmak için bölgeye arama, kurtarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Arama kurtarma çalışmaları sırasında maden ocağına gelen işçilerin yakınları, toprak altında kalanlar için gereken müdahalenin uzun süre boyunca yapılmadığını söyledi.

Yetkililer ise kaçak olarak açık sistemle işletilen ocakta gaz sızıntısından dolayı madene inilemediğini belirtti.

Bölgede güvenlik önlemleri alındı. Ocak sahibi olduğu iddia edilen bir kişi ise basının görüntü almasına tepki gösterdi.

Üç işçinin cansız bedenlerine maden işçileri tarafından yürütülen kurtarma çalışmaları sonucu ulaşıldı. Tünelden çıkarılan işçilerin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayda ölen işçilerin yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Kurtarma çalışmalarına katılan ve gaz sızıntısından zehirlendiği belirtilen 2 işçi de aynı hastanede tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şırnak Valiliği, olayla ilgili olarak adli makamlarca soruşturma başlatıldığını belirtti.

Şırnak'taki bir kömür ocağında 3 Haziran'da meydana gelen göçük, bir işçinin ölümüyle sonuçlanmıştı.