Şırnak'ta 3 Belediye Başkanı KCK'dan gözaltına alındı

T24

10 günde 368 kişi gözaltına alındı

Şırnak' ta, PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK' ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında Şırnak Belediye Başkanı Ramazan Uysal, İdil Belediye Başkanı Resul Sadak, Silopi Belediye Başkanı EminToğurlu ve Silopi BDP İlçe Başkanı Bahattin Alkış gözaltına alındı.Diyarbakır özel yetkili Cumhuriyet Savcılığının soruşturması kapsamında sabah saatlerinde Şırnak merkezde, BDP'li Belediye Başkanı Ramazan Uysal'ın evi arandı ve Uysal gözaltına alındı. Şırnak BDP İl Başkanı Abit İke ve Merkez İlçe Başkanı Abit Bayık'ın evlerinde de arama yapıldığı ancak her ikisinin de evde bulunmadığı öğrenildi. İdil Belediye Başkanı Resul Sadak, Silopi Belediye Başkanı Emin Toğurlu ve İlçe Başkanı Bahattin Alkış'ın evlerine baskın düzenleyen polis, üçünü de gözaltına aldı. Başkanların evlerinde yapılan aramalarda bilgisayar ve bazı dokümanlara el konulduğu belirtildi.Şırnak merkez ve ilçelerinde geçen Cumartesi günü başlayan ve devam eden KCK operasyonlarında şimdiye kadar gözaltına alınan ve Diyarbakır'da hâkim karşısına çıkartılan 59 kişiden 47'si tutuklanmıştı.KCK operasyonları kapsamında son 12-22 Eylül tarihleri arasında 368 kişi gözaltına alınmış, 88 kişi tutuklanmıştı.