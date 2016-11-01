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Şırnak'ta 22 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

15 gün süre ile güvenlik bölgesi ilan edilen yerler açıklandı

01 Kasım 2016 12:32

Şırnak Valiliği, 22 bölgenin 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini açıkladı. Açıklamada "Bölücü Terör Örgütünün arazide üstlenmesine mani olmak, Milli Güvenlik, Kamu Düzeni ve Kamu Esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi maksadıyla 15 gün süreyle Valiliğimizce Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir" ifadesi yer aldı.

Şırnak Valiliği, Küpeli Dağı bölgesinde, 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilen bölgelerin koordinatlarının da verildiği yazılı açıklamasında şöyle denildi:

"5442 Sayılı İller İdaresi Kanununun 11’inci maddesi ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, ilimizde bulunan, aşağıda koordinatları verilen bölgelerde, Bölücü Terör Örgütünün arazide üstlenmesine mani olmak, Milli Güvenlik, Kamu Düzeni ve Kamu Esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi maksadıyla aşağıda belirtilen, (22) bölgede 01 Kasım 2016 (dahil) – 15 Kasım 2016(dahil) tarihleri arasında (15) gün süreyle Valiliğimizce Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir"
 

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