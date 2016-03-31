Şırnak'ta 17 yaşındaki genç öldürüldü

Şırnak'ta İsmet Paşa Mahallesi'ne PKK’lı olduğu öne sürülen bir grubun otomatik silahlarla açtığı ateşte 17 yaşındaki Bayram Tatar hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Saldırı sonrası korucuların da katıldığı operasyon başlatıldı. Zaman zaman sıcak temas sağlandığı belirtiliyor.

Sokağa çıkma yasağı ve operasyonların sürdüğü Şırnak merkezde bugün saat 14.30 sıralarında, İsmet Paşa Mahallesi'nde bulunan evlerinden, hava almak için çıkan Bayram Tatar ve 2 akrabası, silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda Bayram Tatar olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olay yerine çağırılan ambulans ile Şırnak Asker Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Babası korucubaşıydı

İsmet Paşa Mahallesi'nde kaçan grubun yakalanması amacıyla, köy korucularının da katıldığı operasyon başlatılırken, zaman zaman sıcak temas sağlandığı öğrenildi.

Sokağa çıkma yasağı uygulanmasına rağmen bölgede köy koruculuğu yapan ve akraba olan Tatarlar'ın genelde kaldığı İsmet Paşa Mahallesi'nde yaşayanlar, yasak öncesi evlerini terk etmemişti. Hayatını kaybeden Bayram Tatar'ın babası Mehmet Tatar'ın da korucubaşı olduğu belirtildi.

Tatar'ın, asker ve polislere verdiği yemek ile gündeme gelen Aslan Tatar'ın akrabası olduğu belirtildi.