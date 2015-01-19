Şırnak'ta 14 yaşındaki çocuk kafasından gaz bombası fişeğiyle vuruldu

Şırnak Silopi'de, 14 yaşındaki lise öğrencisi Z.T. hastaneye yatırılırken, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde lise öğrencisi olduğu öğrenilen 14 yaşındaki Z.T., askerlerce sıkılan gaz bombası fişeğinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.



DİHA'nın haberine göre, öğlen saatlerinde Habur Sınır Kapısı istikametinden Silopi'ye doğru gelen askeri bir konvoydaki araçlara çocuklar tarafından taş atıldı.



Bunun üzerine askerler çocukların üzerine gaz bombası sıktı. Sıkılan biber gazı fişeklerinden biri o sırada yoldan geçen Silopi Çok Programlı Lisesi öğrencisi Z.T.'nin başına isabet etti.

Z.T.'nin yaralanmasına rağmen askeri konvoy durmayarak yoluna devam etti. Yaralanan Z.T. ise Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ölüm riskine rağmen eve gönderildi

Tedavisi yapılan Z.T., taburcu edilerek evine gönderildi. Ailesi tarafından eve götürülen küçük çocuk evde yeniden rahatsızlandı. Bunun üzerine ailesi, kendi imkanları ile küçük çocuğu bu kez Cizre Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Beyin Cerrahi bölümünde tedavi altına alınan Z.T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.