T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şırnak'ta 14 yaşındaki çocuk kafasından gaz bombası fişeğiyle vuruldu

Şırnak Silopi'de, 14 yaşındaki lise öğrencisi Z.T. askerlerce sıkılan gaz bombası fişeğinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı

19 Ocak 2015 22:20

Şırnak Silopi'de, 14 yaşındaki lise öğrencisi Z.T. hastaneye yatırılırken, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. 

Şırnak'ın Silopi ilçesinde lise öğrencisi olduğu öğrenilen 14 yaşındaki Z.T., askerlerce sıkılan gaz bombası fişeğinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

DİHA'nın haberine göre, öğlen saatlerinde Habur Sınır Kapısı istikametinden Silopi'ye doğru gelen askeri bir konvoydaki araçlara çocuklar tarafından taş atıldı.

Bunun üzerine askerler çocukların üzerine gaz bombası sıktı. Sıkılan biber gazı fişeklerinden biri o sırada yoldan geçen Silopi Çok Programlı Lisesi öğrencisi Z.T.'nin başına isabet etti. 

Z.T.'nin yaralanmasına rağmen askeri konvoy durmayarak yoluna devam etti. Yaralanan Z.T. ise Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

 

Ölüm riskine rağmen eve gönderildi

 

Tedavisi yapılan Z.T., taburcu edilerek evine gönderildi. Ailesi tarafından eve götürülen küçük çocuk evde yeniden rahatsızlandı. Bunun üzerine ailesi, kendi imkanları ile küçük çocuğu bu kez Cizre Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Beyin Cerrahi bölümünde tedavi altına alınan Z.T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 

 

ETİKETLER

şırnaksilopigaz bombasıfişekağır yaralandıaskerçocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24