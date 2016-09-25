Şırnak'ta 14 alan özel güvenlik bölgesi ilân edildi

Şırnak Valiliği, Beytüşşebap ilçesi Faraşin mevkiinde yer alan 14 bölgenin 25 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında 15 gün süreyle geçici güvenliik bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

Valiilikten yapılan açıklamada, 5442 Sayılı İller İdaresi Kanununun 11'inci maddesi ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, Bölücü Terör Örgütünün arazide üstlenmesine mani olmak, Milli Güvenlik, Kamu Düzeni ve Kamu Esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 14 bölgede 25 Eylül ve 9 Ekim tarihleri arasında 15 gün süreyle Valilikçe Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Valilik tarafından Geçici Özel Güvenlik bölgesi ilan edilen Beytüşşebap ilçesi Faraşin bölgesinin koordinatları da verildi.