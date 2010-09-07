-ŞIRNAK'TA 13 TERÖRİST TESLİM OLDU ANKARA (A.A) - 07.09.2010 - Genelkurmay Başkanlığı, Şırnak'ta 13 teröristin teslim olduğunu duyurdu. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bölücü terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 13 terörist, dün saat 19.45'te Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Öte yandan, Tunceli'nin Merkez ilçesi Aktuluk köyü bölgesindeki baraj inşaatına dün saat 19.50'de gelen bir grup bölücü terör örgütü mensubu, burada çalışan 8 personeli bir süre alıkoydu. Baraja ait regülatör komuta odasını önemli ölçüde tahrip eden teröristler, gece karanlığından istifade ederek ormanlık alana kaçtı. Hakkari'nin merkez ilçesi dağlık arazi kesiminde ise güvenlik güçlerince dün yapılan faaliyet sırasında bir grup bölücü terör örgütü mensubuyla öğle saatlerinde üç ayrı yerde temas sağlandı. Çatışmada teröristlerce açılan ilk ateş sonucu bir uzman çavuş hafif yaralandı. Yaralı personel tedavi altına alındı. Bölgede operasyonun sürdürüldüğü bildirildi.