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Şırnak'ta 120 kilo eroin ele geçirildi

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde alınan bir istihbarat üzerine durdurulup arama yapılan kamyonda 239 paket halinde 120 kilo eroin ele geçirildi

15 Kasım 2017 18:25

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) - Şırnak\'ın Cizre ilçesinde alınan bir istihbarat üzerine durdurulup arama yapılan kamyonda 239 paket halinde 120 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak Valiliği\'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, 15 Kasım günü Hakkari\'nin Yüksekova ilçesi üzerinden alınan eroin maddesinin bir kamyon ile Şırnak üzerinden Batı illerine aktarılacağı şeklinde bir istihbarat alındığı belirtilerek, \"İstihbaratın değerlendirilmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi tarafından gerçekleştirilen teknik ve fiziki çalışmaları sonucunda; söz konusu aracın saat 10.00 sıralarında Cizre ilçesi kapama noktasına gelmesi üzerine KOM ve Narkotik Şube birimleri ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyon neticesinde, bahse konu araç içerisinde bulunan 2 şüpheli şahıs yakalanmış olup araç dorse kısmında tabana 239 paket halinde zulalanmış ve yaklaşık ağırlığı 120 kilogram olan eroin maddesi ele geçirilmiştir. Yakalanan şahıslarla ilgili işlemler adli makamlarca yürütülmektedir\" denildi.

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