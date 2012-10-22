Şırnak'ta 10 PKK'lı teslim oldu!

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüten 10 kişinin emniyet birimlerine teslim olduğu belirtildi.

Öte yandan Bitlis Valiliği, bir PKK'lının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ortakapı köyündeki askeri birliğe saldırı düzenleyerek 3 geçici köy korucusunu şehit eden, 1 asker ve 3 köy korucusunu yaralayan PKK mensuplarına yönelik operasyon yapıldığını belirtildi.

Açıklamada, bir PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği, 2 Kalaşnikof silah, 6 şarjör, 5 el bombası ve 2 hücum yeleği ele geçirildiği kaydedildi.