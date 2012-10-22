T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şırnak'ta 10 PKK'lı teslim oldu!

Bitlis Valiliği ise 1 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini bildirdi

22 Ekim 2012 01:43

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüten 10 kişinin emniyet birimlerine teslim olduğu belirtildi.

Öte yandan Bitlis Valiliği, bir PKK'lının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ortakapı köyündeki askeri birliğe saldırı düzenleyerek 3 geçici köy korucusunu şehit eden, 1 asker ve 3 köy korucusunu yaralayan PKK mensuplarına yönelik operasyon yapıldığını belirtildi.

Açıklamada, bir PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği, 2 Kalaşnikof silah, 6 şarjör, 5 el bombası ve 2 hücum yeleği ele geçirildiği kaydedildi.

ETİKETLER

pkkkckşırnakbitlisteslim olmavalilik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24