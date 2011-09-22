-Şırnak'ta 1 terörist ölü ele geçirildi ŞIRNAK (A.A) - 22.09.2011 - Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 terörist ölü ele geçirildi. Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonlarda Keçi Dağlarında kıstırılan teröristler ile sıcak temas sağlandı. Güvenlik güçlerinin teslim ol çağrısına ateşle karşılık veren teröristler ile çıkan çatışmada 1 terörist ölü olarak ele geçirildi. Arazi şartlarından faydalanarak kaçan diğer teröristlerin yakalanması için operasyonlara devam ediliyor. Bu arada, bölgedeki sınır birliklerine, zırhlı araçlarla alınan güvenlik önlemleri ile asker sevkıyatı yapıldı.