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Şırnak'ta 1 polis şehit oldu, 3 kişi yaralı

Şehirde sokağa çıkma yasağı 14 Mart'tan beri devam ediyor

16 Nisan 2016 23:47

14 Mart'tan bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanan Şırnak'ın merkezinde bir polis şehit oldu.

Habertürk'ten Melih Yiğit'in haberine göre, Şırnak Merkez Bahçelievler Mahallesi Vatan Caddesi'nde zırhlı araca roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Saldırıda 3 polis memuru yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 1 polis doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer polislerin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

 

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