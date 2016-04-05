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Şırnak'ta 1 polis daha şehit oldu, 4 polis yaralandı

Yaralı 4 polisin tedavisi sürüyor

05 Nisan 2016 10:39

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK mensuplarınca zırhlı polis aracına düzenlenen roketatarlı saldırıda 4 polis memuru yaralandı, 1 polis memuru şehit düştü.

Alınan bilgiye göre, Cudi Mahallesi'nde zırhlı polis aracının geçişi sırasında PKK'lılar tarafından tarafından farklı noktalardan roketatarlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda, araçta bulunan 5 polis yaralandı.

Olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çıkan çatışmada bir PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Saldırının ardından Silopi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 5 polisten biri müdahalelere rağmen şehit düştü, yaralı 4 polisin ise tedavisi sürüyor.

 

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