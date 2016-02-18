Şırnak İdil'de 1 asker ve 1 polis şehit oldu

Şırnak'ın İdil ilçesinde devam eden operasyonlar sırasında yaralanan bir asker ve bir polis kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "18 Şubat 2016 Perşembe günü Şırnak ili İdil ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız ve bir kahraman polisimiz ağır şekilde yaralanmışlardır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 13.05’de şehit olmuşlardır.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatınıkaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ve EmniyetTeşkilatımızın mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz."

Şırnak’ın İdil merkezi ve Dirsekli köyünde önceki gece 23:00’ten itibaren sokağa çıkma yasağının ilan edilmişti. Yasağın ardından, ilçedeki PKK'lılara yönelik dün operasyonlar başlatılmıştı.