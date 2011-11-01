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Şırnak'ta 1 asker 'kaza kurşunu'yla şehit oldu!

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Bağlıca Jandarma Karakolu'nda vatani görevini yapan 21 yaşındaki Jandarma...

01 Kasım 2011 02:00

T24 - Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Bağlıca Jandarma Karakolu'nda vatani görevini yapan 21 yaşındaki Jandarma Onbaşı İbrahim Atar, iddiaya göre arkadaşının tüfeğinin kazayla ateş alması üzerine şehit oldu.

Terhisine 3 ay kaldığı belirtilen Jandarma Onbaşı İbrahim Atar, iddiaya göre dün saat 16.00 sıralarında arkadaşının tüfeğinin kaza sonucu ateş alması nedeniyle yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Atar, hayatını kaybetti.

Şehit Atar'ın acı haberi ise Aksaray'ın Sultanhanı Beldesi'ndeki 55 yaşındaki 6 çocuk babası Mehmet Atar ve annesi Şerife Atar'a, İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli subaylar tarafından verildi. Oğlunun şehit olduğu haberini aldıktan sonra sinir krizi geçiren Şerife Atar'a, hazırda bulunan sağlık görevlileri müdahale etti. İbrahim Atar'ın şehit olduğunu duyan yakınları ise Atar ailesinin evine akın etti.

Şehit Atar'ın cenazesinin yarın Sultanhanı Beldesi'nde toprağa verilmesi bekleniyor.


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