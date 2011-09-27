Şırnaklı şehidin ilginç öyküsü

T24 - Halası PKK'nın dağ kadrosunda, babası ise köy korucusu.. Şehit asker Recep Gök, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi



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Doğan Haber Ajansı muhabiri Emin Bal'ın haberine göre; Siirt'in Pervari İlçesi Belenoluk Jandarma Karakolu'na PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan 6 askerden Jandarma Onbaşı 20 yaşındaki Recep Gök, memleketi Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi Akçayol Köyü'nde Kürtçe ağıtlar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Pervari'nin Belenoluk Köyü Jandarma Karakolu'na önceki gece PKK'lıların düzenlediği saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı Ankara GATA'da şehit olan Jandarma Onbaşı Recep Gök, memleketi Beytüşşebap'ın Akçalı Köyü'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Gök'ün cenazesine Şırnak Valisi Vahdettin Özkan, Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral İlhan Bölük, Beytüşşebap Kaymakamı İhsan Selim Beydağ ile yaklaşı 3 bin kişi katıldı.

Babası köy korucusu



Babası Hüseyin Gök'ün Akçayol Köyü'nde geçici köy korucusu olan Gök'ün 4 aylık asker olduğu, bekar ve 9 çocuklu bir ailenin oğlu olduğu belirtildi. Helikopterle köye getirilen Gök'ün cenazesi omuzlara alınarak son kez baba evine götürüldü. Burada anne Fatma, baba Hüseyin ve şehidin yakınları Kürtçe ağıtlar yakarak gözyaşlarına boğuldu. Anne ve baba Gök, oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşları dökerken yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Şehit Gök'ün cenazesi daha sonra 500 metre uzaklıktaki köy camiine götürülerek, burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında yine Kürtçe ağıtlar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Halası PKK'nın dağ kadrosunda



Şehit Recep Gök'ün halası Emine Gök'ün 20 yıl önce PKK'ya katılmak üzere dağa çıktığı belirtildi. Hala Gök'ün PKK'nın üst sorumlularınından olduğu ve örgütte 'Rujen Jirki' kod adını kullandığı öğrenildi.