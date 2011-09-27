T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şırnaklı şehidin ilginç öyküsü

Halası PKK'nın dağ kadrosunda, babası ise köy korucusu.. Şehit asker Recep Gök, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi

27 Eylül 2011 03:00

 T24 - Halası PKK'nın dağ kadrosunda, babası ise köy korucusu.. Şehit asker Recep Gök, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi


FOTOGALERİ İÇİN TIKLAYINIZ

VİDEO İÇİN TIKLAYINIZ


Doğan Haber Ajansı muhabiri Emin Bal'ın haberine göre; Siirt'in Pervari İlçesi Belenoluk Jandarma Karakolu'na PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan 6 askerden Jandarma Onbaşı 20 yaşındaki Recep Gök, memleketi Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi Akçayol Köyü'nde Kürtçe ağıtlar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Pervari'nin Belenoluk Köyü Jandarma Karakolu'na önceki gece PKK'lıların düzenlediği saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı Ankara GATA'da şehit olan Jandarma Onbaşı Recep Gök, memleketi Beytüşşebap'ın Akçalı Köyü'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Gök'ün cenazesine Şırnak Valisi Vahdettin Özkan, Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral İlhan Bölük, Beytüşşebap Kaymakamı İhsan Selim Beydağ ile yaklaşı 3 bin kişi katıldı.



Babası köy korucusu


Babası Hüseyin Gök'ün Akçayol Köyü'nde geçici köy korucusu olan Gök'ün 4 aylık asker olduğu, bekar ve 9 çocuklu bir ailenin oğlu olduğu belirtildi. Helikopterle köye getirilen Gök'ün cenazesi omuzlara alınarak son kez baba evine götürüldü. Burada anne Fatma, baba Hüseyin ve şehidin yakınları Kürtçe ağıtlar yakarak gözyaşlarına boğuldu. Anne ve baba Gök, oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşları dökerken yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Şehit Gök'ün cenazesi daha sonra 500 metre uzaklıktaki köy camiine götürülerek, burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında yine Kürtçe ağıtlar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.



Halası PKK'nın dağ kadrosunda


Şehit Recep Gök'ün halası Emine Gök'ün 20 yıl önce PKK'ya katılmak üzere dağa çıktığı belirtildi. Hala Gök'ün PKK'nın üst sorumlularınından olduğu ve örgütte 'Rujen Jirki' kod adını kullandığı öğrenildi.

 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24