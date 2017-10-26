Şırnaklı çocuklar İstanbul’da

Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA) İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yürütülen “Biz Anadoluyuz Projesi\" kapsamında Şırnaklı 183 öğrenci İstanbul\'a getirildi. İlk kez uçağa binme heyecanı yaşayan çocukları, Atatürk Havalimanı\'nda İstanbul Valisi Vasip Şahin karşıladı.



Çocuklar 3 gün boyunca İstanbul Valiliği tarafından ağırlanacak. Çocuklarla kısa bir süre sohbet eden Vali Şahin, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Vali Vasip Şahin, İstanbul\'un çeşitli yerlerinin gösterilerek çocukların iyi vakit geçirmelerini sağlayacaklarını söyledi. Vali Şahin, çocukların ayrı bir mutluluk yaşaması için \"Biz Anadoluyuz Projesi\"nin tasarlandığını da sözlerine ekledi.



İlk defa uçağa bindiğini ve heyecanlı olduğunu dile getiren ilköğretim öğrencisi Dilus Ertuç, “Çok heyecanlıyım. İlk defa uçağa bindim. İlk defa deniz göreceğim. Çok mutluyum. Yukarından daha iyi seyredebilmek için cam kenarına oturdum. İstanbul da 3 gün gezip tatilin tadını çıkartacağız\" dedi. Rukiye Bayram ise Şırnak\'tan geldiğini ve İstanbul\'un tarihi yerlerine gezeceklerini, oldukça heyecanlı olduğunu söyledi. İstanbul Valiliği Proje kapsamında farklı şehirlerden gelen 3 bin çocuğu İstanbul\'da ağırlayacak.

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