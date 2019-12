-Şırnak'ın 'Piyango' konutları 7-8 ay sonra hazır ANKARA (A.A) - 08.11.2011 - Milli Piyango İdaresince Şırnak'ın 40 ayrı köy ve mezrasına yaptırılan toplam 350 öğretmen lojmanı, 7-8 ay sonra hizmete girecek. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Recep Biçer, İdarenin 1990'lı yılların başında, her ile bir okul veya eğitim tesisi projesi başlattığını anımsatarak, son 3-4 yıldır bu projelerin hızlandırıldığını kaydetti. Şu anda yurdun çeşitli bölgelerinde 20'ye yakın yatırım projelerinin devam ettiğini ifade eden Biçer, toplamda ise bugüne kadar aralarında ilköğretim okulu, lise ve yurt binalarının bulunduğu 55 eğitim tesisi yaptırdıklarını anlattı. Söz konusu tesisleri yaptırmak için yatırım ödeneklerinin bulunmadığını, tüm bunları reklam ödeneklerinden tasarruf ederek gerçekleştirdiklerini belirten Biçer, ''İdarenin sahip olduğu reklam ödeneğini, ağırlıklı olarak görsel ve yazılı basında kullanmak yerine topluma daha kalıcı hizmetler sunabilmek için eğitim tesisleri yaptırmak, spor ve sanata katkıda bulunmak için harcıyoruz. Bunların daha kalıcı reklam olduğunu düşünüyoruz'' dedi. Şırnak'a lojman projesi teklifinin de Şırnak Valiliğinden geldiğini anlatan Biçer, projenin toplam tutarının 20 milyon lira olduğunu kaydetti. -''Milletten toplanan paraları milletin istifadesine sunuyoruz''- Proje kapsamında Şırnak'ın öğretmen lojmanı olmayan kırsalı, köyleri ve mezralarında toplam 350 adet 1+1 apart şeklinde lojman yaptırılacağını belirten Biçer, şu bilgileri verdi: ''Bu tür projeler, İdarenin imajı açısından da çok önemli. Sonuçta bu paraları milletten topluyoruz, milletten topladığımız paraları, tekrar milletin istifadesine sunmak istedik. İhalelerin onayını çıkardık, yatırım programına aldık ve gerekli prosedürleri bitirdik. Şırnak Valiliği bunları kısımlara böldü. Bir kaç ihale yaptı. İhaleler de sonuçlandı. Şu anda lojmanlar, değişik firmalar tarafından parti parti yapılıyor. Yapımını Şırnak Valiliği üstlendi, biz kontrollerini ve para aktarımını yapıyoruz. 7-8 ay içinde tamamen bitmiş olacak.'' Lojmanların tamamen dayalı döşeli olacağını ifade eden Biçer, öğretmenlerin sadece valizlerini alıp gelebileceklerini kaydetti. -''Öğretmenlerimiz daha şevkle görev yapacak''- Şırnak'ın merkez ve bütün ilçeleri dahil 40 ayrı bölgesine yapılacak apart lojmanların, köylerin ve mezraların nüfusuna göre bazı yerlerde 3-4 daire, bazı yerlerde 8-10 dairelik olacağını belirten Biçer, şöyle devam etti: ''Bütün bunların toplumsal faydaları da var. Terör örgütünün eylemlerine maruz kalmış yörelerde, eğitim yoluyla o insanların terörden uzaklaştırılması anlamında toplumsal bir katkısı olacağını da düşündük. Oralara gidecek öğretmenlerimize de güzel bir imkan olacak. O bölgelere genelde yeni öğretmenlerimiz atanıyor. Onların da ilk şevklerini kırmamak anlamında, hizmetlerinin kalitesini artıracak bir proje olacak. Daha şevkle, daha istekle, daha kaygısız şekilde orada görev yapacaklar.''